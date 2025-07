Nuova rotatoria tra le vie Santa Liberata, Pozzo Antico e Caduti di Nassiriya: cambia la viabilità

Intervento

Previsti percorsi alternativi, per concludere i lavori modifiche in vigore fino al 13 settembre.

A Desio nuova rotatoria tra le vie Santa Liberata, Pozzo Antico e Caduti di Nassiriya, per un paio di mesi cambia la viabilità. La rotatoria era già stata predisposta in via sperimentale negli anni scorsi per un problema di traffico e di sicurezza.

Lavori per realizzare la nuova rotatoria

Disciplinare la circolazione veicolare lungo le vie Santa Liberata, Pozzo Antico e Caduti Di Nassiriya. E' quanto disposto per la realizzazione di una nuova rotatoria necessaria alla riqualificazione nell’ambito di intersezione. Per eseguire i lavori il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede l’istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada (eccetto i residenti nelle aree precedenti l’intersezione) dalle 7 di lunedì 21 luglio sino alle 18 di sabato 13 settembre 2025, nelle strade:

• via Santa Liberata, nel tratto compreso tra via Sforza (intersezione esclusa) e via Pisacane (intersezione esclusa);

• via Pozzo Antico, nel tratto compreso tra via Cassino/via Adamello e via Santa Liberata;

• via Caduti di Nassiriya, nel tratto compreso tra via Rossini e via Santa Liberata.

Queste le deviazioni previste su percorsi alternativi

Per poter consentire l'intervento saranno organizzate idonee deviazioni su percorsi alternativi:

• Obbligo di svolta a sinistra con immissione in via Santa Liberata verso est per i veicoli provenienti da via Sforza;

• Obbligo di svolta a destra in via Padre Frezzini per i veicoli che circolano in via Santa Liberata in direzione ovest;

• Obbligo di svolta a destra in via Rossini per i veicoli che attraversano via Caduti di Nassiriya in direzione nord;

• Obbligo di svolta a destra in via dei Mariani e obbligo di svolta a sinistra in via Pisacane per i veicoli circolanti su via Santa Liberata in direzione est;

• Obbligo di immissione in via Santa Liberata verso ovest per i veicoli provenienti da via Canonico Villa.

Divieto di sosta nell'area di parcheggio

Viene inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio situata in via Santa Liberata all’altezza del civico 54, destinata al deposito di materiale di costruzione e al ricovero dei mezzi d’opera.