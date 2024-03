Via libera alla nuova rotatoria al Meredo

Via libera alla realizzazione della nuova rotatoria fra via Nazioni Unite e via Merè nord a Seregno. La Giunta comunale ha dato formale avvio all'iter amministrativo con l’approvazione del Documento di indirizzo di progettazione.

Nuova rotatoria in via Nazioni Unite

La realizzazione della rotatoria in via Nazioni Unite all’intersezione con la strada vicinale del Merè nord è molto attesa dai residenti della zona Sant'Ambrogio, Ceredo e Meredo ed è una delle annose richieste del Comitato di quartiere per agevolare il transito lungo la direttrice nord - sud.

Soluzione utile al traffico

Attualmente soltanto i veicoli che percorrono via Nazioni Unite in direzione sud – nord possono svoltare in via vicinale del Merè in direzione di via Saronno, mentre in senso opposto devono raggiungere la rotatoria del Crocione per poi compiere un’inversione completa.

La rotatoria costerà mezzo milione di euro

L’opera, dal costo stimato di 500 mila euro oltre a Iva, dovrebbe ricevere un contributo da Rfi, Rete ferroviaria italiana. L’anno in corso sarà dedicato alla progettazione e, prima dell’estate, si procederà all’affidamento dell’incarico. Il progetto definitivo è atteso entro la fine dell’anno e l’opera potrebbe essere cantierata già alla metà del 2025.

L'impegno del sindaco Rossi

"C’è un oggettivo problema di raccordo con le vie interne che portano al Meredo, raccordo che è necessario instaurare nella prospettiva di uno sviluppo più armonico anche di quell’angolo della città - il commento del sindaco, Alberto Rossi - Si tratta di un intervento complesso e articolato: un’opera pubblica non banale, per la cui attuazione ci attiviamo con l’impegno di accompagnare nel miglior modo il percorso amministrativo, progettuale e realizzativo”.