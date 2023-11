Nuova rotatoria Wagner-Einaudi: i sindaci Rossi e Santambrogio firmano l'accordo di programma

Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ed il sindaco di Meda Luca Santambrogio hanno formalmente sottoscritto l'accordo di programma per la realizzazione definitiva della rotatoria all’intersezione tra le vie Wagner, a Seregno, ed Einaudi, a Meda.

Nuova rotatoria, accordo tra i sindaci

L'accordo di programma intende sanare una situazione viabilistica messa in atto ”in modalità provvisoria” nel 2011 e non più ritoccata, con la conseguenza di avere un'area poco sicura e scarsamente decorosa. Ora le due Amministrazioni comunali hanno avviato il percorso per l'accordo di programma, senza attendere l'intervento di Autostrada Pedemontana Lombarda, società che ha inserito – in un futuro incerto – la realizzazione della rotatoria nella viabilità pertinenziale del nuovo percorso autostradale. L'intervento all'intersezione delle vie Wagner ed Einaudi costerà mezzo milione di euro e sarà finanziato in parti uguali dai due Comuni. Già nelle prossime settimane il Comune di Seregno, che è il capofila dell'accordo programmatico, avvierà la procedura amministrativa per affidare lo studio di fattibilità e la progettazione dell'opera.

Rossi (Seregno): "Progettualità rimasta a lungo in sospeso"

Sulla questione Alberto Rossi, sindaco di Seregno, ha dichiarato:

“Abbiamo formalmente avviato un percorso che sia l'Amministrazione di Meda che noi abbiamo fortemente voluto e condiviso. La rotatoria al confine dei nostri due Comuni è una delle opere incompiute dei nostri territori: è motivo di soddisfazione essere riusciti a dare avvio a una progettualità per troppo tempo rimasta in sospeso”.

Santambrogio (Meda): "Quella è una delle più importanti porte d'accesso alla città"

Luca Santambrogio, sindaco di Meda, ha aggiunto: