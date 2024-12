Approvata da Regione Lombardia l’adesione dell’accordo di programma promosso dal comune di Concorezzo, finalizzato alla realizzazione della nuova scuola di via Ozanam. A darne notizia è l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali e Programmazione Negoziata, Massimo Sertori.

Nuova scuola di via Ozanam a Concorezzo, buone notizie dalla Regione

L’insieme degli interventi comporta una spesa stimata di 13.918.928 euro, di questi 1,2 milioni messi in campo da Regione Lombardia e 12.718.928 euro finanziati dal comune di Concorezzo.

“Il nuovo edificio scolastico - spiega l’assessore Sertori - è parte di un ampio progetto di riqualificazione del polo scolastico, che prevede la realizzazione di una palestra con accesso indipendente per la scuola e per le attività parascolastiche, con un campo da basket/pallavolo e le relative attrezzature per la pratica sportiva e ricreativa; una struttura scolastica per circa 500 utenti con 20 aule didattiche, uffici, spazi per gli insegnanti e per il personale ausiliario, laboratori; la demolizione del vecchio edificio scolastico e infine la realizzazione delle opere di finitura, compresa la ripiantumazione delle nuove alberature”.

Sarà un centro polifunzionale

“La nuova struttura sorge su area di proprietà comunale - continua l’assessore - ed è concepita per diventare non solo un polo scolastico, ma per essere un centro polifunzionale che possa far coesistere al suo interno anche altre attività”, quali: uno spazio aperto all’utilizzo da parte di associazioni del territorio per molteplici attività, punto di aggregazione di più categorie di utenti; un’area sportiva di interesse sovracomunale, visto il favorevole parere CONI ottenuto, con la possibilità di ospitare squadre di basket e pallavolo provenienti anche dai comuni del circondario; un’area di Protezione Civile. “Un intervento atteso dal territorio - conclude Massimo Sertori - e che, grazie ad un lavoro sinergico con il Sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, e la sua squadra, consentirà di ottenere un nuovo edificio scolastico, rendendolo più sicuro, sostenibile, anche a livello energetico, e con dotazioni tecnologiche innovative”.

"Un riconoscimento che premia la capacità degli istituti concorezzesi"

“Questo contributo regionale, di fatto, permette al Comune di limitare al massimo l’ulteriore ricorso a risorse proprie e a forme di indebitamento - ha affermato il Sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio -. In questi anni abbiamo lavorato per strutturare in modo ponderato e sostenibile l’investimento economico per realizzare la nuova scuola, una spesa importante per un comune delle dimensioni del nostro. In particolare abbiamo partecipato a bandi, tra cui PNRR, e abbiamo lavorato per ottimizzare il bilancio comunale con l’efficientamento delle spese, il recupero crediti e un piano di accantonamento di risorse comunali. Questo contributo regionale è quindi un ulteriore passo in avanti sulla strada intrapresa dal nostro Comune. Un grazie a Regione e all’assessore Massimo Sertori per la collaborazione concreta e per aver sposato un progetto così importante per il nostro territorio. Un riconoscimento che premia la capacità degli istituti concorezzesi di essere attrattivi anche per gli studenti dei Comuni limitrofi”.