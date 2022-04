Nuova scuola, l’impresa smonta la gru

Plesso di via Torino

Chiusi i rapporti con l’azienda appaltatrice, il Comune di Limbiate si sta consultando con i legali per valutare la strategia migliore

Dopo i ponteggi, l’impresa smonta anche la gru e si appresta a lasciare definitivamente il cantiere della scuola Anna Frank di Limbiate.

La settimana scorsa si è riaperto il cancello di via Torino, rimasto chiuso per mesi, ma è stato solamente per consentire agli operai di liberare l’area dopo la rescissione del contratto d’appalto da parte del Comune, che a fine febbraio ha chiuso i rapporti con l’impresa appaltatrice contestando gravi inadempienze.

Il cantiere verrà riconsegnato al Comune

"L’impresa doveva svuotare in cantiere entro il 31 marzo ma ha chiesto una proroga gliela abbiamo concessa fino al 15 aprile - ha spiegato il sindaco Antonio Romeo - prima di proseguire con azioni da parte nostra dovremo attendere che sarà tutto smantellato e ci verrà riconsegnato il cantiere". Il sindaco ha quindi spiegato che insieme ai legali del Comune si sta valutando quali saranno i prossimi passi da compiere: "Stiamo cercando di capire quale può essere la strategia migliore per arrivare alla conclusione dei lavori".