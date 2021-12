Via libera in Consiglio Regionale

“La Regione coprirà interamente il costo della sede di Protezione Civile Veduggio-Renate”. Soddisfatto il Sindaco Dittonghi: “Orgogliosi della scelta regionale”

Nuova sede per la Protezione Civile di Veduggio, la Regione coprirà interamente il costo

Via libera in Consiglio Regionale a un ordine del giorno presentato dal consigliere Alessandro Corbetta (Lega) al documento di bilancio che impegna la Giunta di Palazzo Lombardia a finanziare, con ulteriori 150 mila euro, la realizzazione a Veduggio con Colzano della nuova sede della Protezione Civile del gruppo intercomunale Veduggio-Renate.

“La nuova sede della Protezione Civile – afferma Corbetta – è un investimento strategico per la sicurezza dei cittadini. Si tratta di un importante lascito di Regione Lombardia per i territori di Veduggio e di Renate oltre ad essere un concreto segno di gratitudine per l’attività dei volontari. Una sede moderna e innovativa servirà a rendere ancora più efficace l’azione delle donne e degli uomini della Protezione Civile, che non si sono mai risparmiati in questi due ultimi anni di continua emergenza causata dalla pandemia in corso, oltre naturalmente in tutte le criticità dovute al maltempo. Anche per questi motivi la Regione ha deliberato, pochi giorni fa, uno stanziamento di ben 40 milioni di euro per potenziare le organizzazioni e le strutture della Protezione Civile in tutta la Lombardia e ha introdotto nuove norme per migliorare ulteriormente la sua capacità di intervento”.

Soddisfatto il sindaco

Nel merito è intervenuto anche il sindaco di Veduggio Luigi Dittonghi: “Abbiamo appreso la notizia che Regione Lombardia ha accolto la richiesta del comune di Veduggio con Colzano di finanziare ulteriormente la realizzazione della nuova sede del gruppo intercomunale di protezione civile Renate-Veduggio che verrà realizzata nel 2022 sul terreno di proprietà del comune di Veduggio con Colzano posto di fronte alle scuola primaria di via Libertà. Il costo dell'intervento sarà di Euro 250.000 che Regione aveva già finanziato per Euro 100.000 e con questo nuovo contributo di Euro 150.000 coprirà l'intero costo dell'attuale progetto. Siamo naturalmente soddisfatti e orgogliosi di tale scelta. Ringraziamo Regione Lombardia che permette di dare una sede adeguata alle decine di volontari che si adoperano gratuitamente per il bene comune senza interruzione alcuna. Un particolare ringraziamento va al consigliere regionale Alessandro Corbetta che è continuamente presente sul nostro territorio e che ha fortemente sostenuto la nostra iniziativa”.

(nella foto da sx a dx: consigliere regionale Alessandro Corbetta, responsabile gruppo intercomunale Protezione Civile Veduggio-Renate Roberto Boso e il Sindaco di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi)