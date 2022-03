Nuova viabilità verso le scuole: via Pietro Carmine è ora a senso unico

Besana

La riduzione ad una sola corsia di marcia ha permesso di creare un doppio camminamento protetto

Cambio di viabilità a Besana in Brianza: via Pietro Carmine, la stretta strada che dal centro del capoluogo porta all’area dei plessi scolastici, è diventata a senso unico, può essere quindi percorsa dai veicoli solo in salita, da piazza Caccia verso via Garibaldi.

Nuova viabilità in via Pietro Carmine

La riduzione ad una sola corsia di marcia e il riordino degli stalli per le auto ha permesso di creare anche un doppio camminamento riservato ai pedoni su ambedue i lati della carreggiata, ben visibile grazie alla segnaletica orizzontale nuova di zecca.

L’ordinanza era stata firmata a gennaio dal comandante della Polizia locale Massimo Bassani, d’accordo con il vicesindaco Ermo Gallenda, e in questi giorni è diventata realtà.

Più sicurezza per i pedoni

L’obiettivo è garantire la massima sicurezza a chi percorre la strada a piedi, in particolare agli studenti. E in quest’ottica sono state cancellate le strisce pedonali prima presenti in via Garibaldi, all’incrocio con le vie Pietro Carmine da una parte, Beato Angelico dall’altra; sono state invece mantenute quelle poco più avanti, all’altezza del civico 23 di via Garibaldi, che si collegano con il passaggio protetto che dal posteggio dell’area commerciale sbuca su via Beato Angelico. L’intervento non è concluso perché è previsto anche un innalzamento dell’attraversamento in grado di rallentare la marcia dei mezzi in transito.