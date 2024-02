"Nuova vita": a Lentate l'opera scultorea che celebra l'amore

Una «Nuova vita» frutto dell’amore. E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, lunedì 12 febbraio 2024, in piazza San Vito a Lentate sul Seveso, l’opera scultorea dell’artista di Lissone Ambro Moioli.

A Lentate l'opera "Nuova vita", inno all'amore

Alta 4,3 metri, ottenuta con la modellazione del cemento, esprime la forza straordinaria della vita che nasce e cresce attraverso l’amore. Dall’unione di due cuori enormi, simbolo di intimità e complicità, nasce la vita, simboleggiata da un albero che si erge mostrando le prime foglie verdi.

Un'iniziativa in occasione di San Valentino e dell'8 Marzo

Un’iniziativa dell’Amministrazione comunale in occasione di San Valentino, che si celebra il 14 febbraio, e della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. L’opera, che si aggiunge alla lunga serie di statue posizionate negli anni scorsi per suscitare una riflessione, anche in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, si inserisce nel progetto di sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della cultura di genere e del rispetto di genere.

L'assessore Russo: "Amministrazione, scuola e famiglia devono educare al rispetto di genere"

«Noi amministratori dobbiamo saper educare, ma anche stimolare a trasmettere la cultura del rispetto, così come le scuole devono educare alla relazione, fin dall’infanzia, per formare coloro che saranno uomini e donne al rispetto verso chiunque - ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità Barbara Russo - Penso che non spetti solo alla famiglia il compito di educare i bambini di oggi a essere uomini rispettosi domani e le nostre bambine a diventare donne rispettose di sé e con la giusta autostima».

L'opera dedicata all'amore rimarrà esposta per un mese

Con la posa di «Nuova vita» l’Amministrazione vuole trasmettere il messaggio che «amare significa scegliere una persona in libertà, starle vicino nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà, senza possedere, senza comandare, senza imporre». L’opera resterà esposta per un mese, fino al 12 marzo.