Con l'inaugurazione delle statue iniziano le iniziative contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne, a Lentate al via le iniziative del mese di novembre per sensibilizzare su questa drammatica piaga della società. Il ricco programma di eventi si è aperto oggi, giovedì 3 novembre 2022, con l'inaugurazione delle statue dell'artista lissonese Ambro Moioli, che già l'anno scorso aveva donato al Comune due delle sue sculture legate alla donna e al suo ruolo nella società.

"Caparbia resilienza", la donna tra famiglia e lavoro

Alle 16 in piazza San Vito, alla presenza dello scultore, del sindaco Laura Ferrari, dell'assessore alle Pari opportunità Barbara Russo e di altri membri della Giunta con il taglio del nastro è stata inaugurata "Caparbia resilienza", la scultura in acciaio corten terminata la settimana scorsa e che rimarrà esposta per tutto il mese di novembre. "Il corpo della donna è composto da tre lamine una accanto all'altra che rappresentano i tre ruoli che in essa coesistono, quello di moglie, madre e lavoratrice, mentre le braccia, poste come delle ali, rappresentano il desiderio di elevarsi e di sognare un futuro diverso - ha spiegato Moioli - La figura della donna è in tensione, tra famiglia e lavoro, e deve trovare un equilibrio, affrontando con coraggio gli ostacoli della vita di tutti i giorni".

"Un segno concreto del nostro impegno contro la violenza sulle donne"

"Ringraziamo di cuore lo scultore Moioli, che per il secondo anno consecutivo ci dona per il mese di novembre alcune delle sue opere, dimostrando disponibilità e sensibilità verso questa problematica - ha detto il sindaco Ferrari - Oltre a questa e a quella a Birago, sul sagrato della chiesa, il 13 novembre nel giardino della biblioteca inaugureremo la scultura Omaggio ad Ilenia dell'artista Alessandro Galanti, che è stata presentata in Senato e sarà donata al Quirinale. Questo perché per noi è fondamentale trasmettere il nostro messaggio contro la violenza e le discriminazioni non solo in centro, ma anche nelle frazioni. Un messaggio non banale, diretto e a volte anche crudo".

"Vogliamo che il messaggio contro le discriminazioni non sia confinato a una sola Giornata"

"Come Amministrazione vogliamo ribadire il nostro impegno contro le violenze fisiche, psicologiche ed economiche - ha aggiunto l'assessore Russo - Un messaggio che deve essere veicolato in più occasioni e non deve essere confinato al 25 novembre, in cui ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tante le iniziative organizzate negli ultimi anni sulle tematiche legate alla donna, come quella per sensibilizzare sull'endometriosi o la serata sulla medicina di genere".

Un'altra opera di Moioli sarà esposta al Teatro Manzoni di Monza

E a coronamento di questo progetto, il 18 novembre al Teatro Manzoni di Monza, in occasione della serata dedicata agli orfani di femminicidio organizzata da Fidapa Monza e Brianza (di cui Russo è presidente), sarà esposta un'altra opera di Moioli, che rappresenta una donna-contorsionista, composta da mille cuori in acciaio uniti l'uno all'altro, in bilico tra casa e lavoro, "proprio per rappresentare le difficoltà e le fatiche quotidiane delle donne che devono districarsi tra più incombenze. E su uno dei piedi c'è la scarpetta rossa da ballerina, per richiamare il simbolo della violenza sulle donne", ha spiegato l'artista.

Ecco il programma completo delle iniziative contro la violenza sulle donne

Ecco la locandina con il programma completo delle iniziative organizzate dal Comune di Lentate per il mese di novembre