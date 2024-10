Due nuove assunzioni per la Polizia Locale

Continua il rafforzamento del Corpo di Polizia Locale di Desio, che ora può contare su trentasei unità. Quest’estate altre due assunzioni: hanno preso servizio due operatori selezionati, che si uniscono allo staff del comandante, Cosimo Tafuro: un ufficiale preposto al coordinamento del Nucleo di Polizia giudiziaria - Pubblica sicurezza e un agente al Nucleo operativo con funzioni di pronto intervento, viabilità e attività di presidio territoriale.

"Con queste ultime assunzioni riusciremo ad essere ancora più presenti sul territorio - dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa - La Polizia Locale è indispensabile per garantire controlli, sicurezza e servizi primari a tutta la comunità. Ai nuovi agenti il benvenuto dell’Amministrazione comunale e gli auguri di un lavoro di squadra per la realtà desiana. Vogliamo continuare a dare una risposta efficace alle richieste dei cittadini in materia di viabilità, ordine e sicurezza e non solo".