Nuove chiusure al traffico sulla Sp13

Nuove chiusure al traffico imminenti per la Strada provinciale 13 dir, nel tratto di Caponago ai confini tra il Monzese, la Martesana e Pessano con Bornago. Questa volta, però, a differenza di quanto avvenuto nelle scorse settimane, gli interventi saranno eseguiti in orario notturno.

A cosa servono le telecamere e le “giunture” apparse sulla Sp13 dir

Il provvedimento deciso dalla Provincia di Monza e Brianza è finalizzato alla taratura e alla certificazione del sistema di pesatura dinamica dei veicoli, costituito da piastre in grado di rilevare il numero di assi, il peso e la velocità dei mezzi, oltre che da telecamere, propedeutica all’attivazione dell’impianto posato in opera a fine luglio 2025. Chi transita lungo la Provinciale, infatti, avrà notato la recente apparizione di occhi elettronici e “giunture” in carreggiata, all’altezza del distributore di benzina di Caponago.

Il sistema ha lo scopo di verificare, in conformità alle linee guida sui trasporti eccezionali, i convogli effettivamente transitanti lungo l’importante direttrice di collegamento tra il Monzese e la Martesana, rilevare le caratteristiche, in termini di peso e dimensioni, di tutti i mezzi in viaggio e capire quali siano le sollecitazioni sui ponti che si trovano lungo la Sp13, compreso quello sul Molgora.

La Provincia di Monza, a scanso di equivoci, ha specificato che il sistema di videosorveglianza installato “non ha carattere sanzionatorio”.

Al via la taratura del sistema di pesatura dinamica dei veicoli

Passando all’intervento alla base della chiusura al traffico dell’arteria, gli accertamenti verranno eseguiti a partire dalla notte tra oggi, venerdì 24 ottobre 2025, e domani, sabato 25 ottobre, dalle 21 alle 6. Si passerà poi alla notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre e alla successiva, tra il 6 novembre e il 7.

“In caso di condizioni meteo avverse e problemi tecnici di varia natura, le attività previste nelle tre notti indicate saranno differite ad ulteriori notti (festivi esclusi)”, hanno sottolineato sempre dalla Provincia.

I percorsi alternativi

Per bypassare il tratto interessato dalla taratura e certificazione del sistema di pesatura, sono stati istituiti dei percorsi alternativi.

Da Monza verso Melzo, ci sarà la deviazione del traffico lungo la Sp121, viale Monza, via Galileo Galilei, via Upjohn, viale dell’Industria e la Sp215.

Per i veicoli in viaggio da Melzo verso Monza, ci sarà l’uscita obbligatoria sulla Sp215 per poi proseguire lungo viale dell’Industria, via Upjohn, via Galileo Galilei, viale Monza e la Sp121, per poi reimmettersi sulla 13.