Quattro nuove piante nel parco intitolato a Karol Wojtyla

Seregno

L'iniziativa della nuova associazione Oro Verde Zero Cento, che punta a diffondere la cultura ambientale attraverso uno scambio fra generazioni.

Sviluppare la cultura ambientale attraverso l'incontro fra diverse generazioni. È la finalità di Oro Verde Zero Cento, la nuova associazione di cui è presidente Sadik El Bougraini, che ha regalato alla città quattro piante, messe a dimora nel parco comunale intitolato a Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II.

Quattro nuove piante nel parco Wojtyla

A Seregno è nata una nuova associazione per diffondere la cultura ambientale attraverso uno scambio generazionale. Si chiama Oro Verde Zero Cento, presieduta da Sadik El Bougraini, 47enne di origini marocchine, in Italia dal 1997. La prima uscita pubblica sabato mattina al parco Wojtyla di via Stoppani, dove sono state donate alla città e impiantate quattro essenze arboree di Paulownia, alla presenza degli assessori Giuseppe Borgonovo (Politiche ambientali) e Claudio Vergani (Urbanistica e Plis). Altre tre essenze sono state piantate nel giardino pubblico di via Edison a Sant'Ambrogio.

L'associazione Verde Oro Zero Cento

"Vogliamo impegnarci per rendere la città più salubre, per questo vogliamo piantare a più non posso", ha spiegato con soddisfazione il presidente al parco comunale. Al suo fianco figli e bambini, molto divertiti dall'uso della zappa fra sacchi di terra e buche nel terreno. Oro Verde Zero Cento proseguirà le piantumazioni in altri giardini pubblici con ulivi e bambù gigante, nella speranza di coinvolgere sempre più persone «anche grazie all’enorme disponibilità dimostrata dall'Amministrazione".

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.