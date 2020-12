Nuovi giochi per i bambini nei parchi di Seregno

In arrivo nuovi giochi per i bambini nei parchi comunali di Seregno. Nelle prossime settimane anche una serie di manutenzioni straordinarie, fra cui le potature del verde pubblico.

Nuovi giochi nei parchi pubblici

Da domani, lunedì 14 dicembre, è previsto l’inizio dei lavori per installare i nuovi giochi per i bambini in una decina di parchi comunali, a cominciare da quello intitolato a Papa Wojtyla in via Stoppani. Nel bilancio comunale sono stati stanziati 175mila euro per sostituire le attrezzature ludiche rovinate e aggiungere giochi nuovi, anche inclusivi come al parco 2 Giugno alla Porada. In passato le attrezzature erano state oggetto di vandalismi e danneggiamenti.

Le potature in cimitero

Nonostante l’emergenza sanitaria del Covid, a Seregno proseguono altri lavori pubblici con un articolato piano di manutenzioni straordinarie. Sei le squadre al lavoro per la cura del verde pubblico, con una spesa di 350mila euro. Nei giorni scorsi operai al lavoro per le potature nel cimitero principale di via Reggio, nell’elenco interventi anche in via Monte Rosa, via Abruzzo e presso la scuola materna Andersen, in zona Ceredo.

I lavori nelle scuole

Previsti anche diversi interventi nelle scuole. Nelle prossime settimane dovrebbe terminare la sistemazione della palestra alla scuola primaria Cadorna, in particolare la posa della pavimentazione e la messa in sicurezza di alcuni locali, per una spesa di circa 110mila euro. In fase di ultimazione anche l’intervento di efficientamento energetico alle scuole Rodari, con un investimento di 96mila euro.

