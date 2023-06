Novità per chi intende vendere o affittare una casa acquistata in regime di edilizia convenzionata a Vimercate. La Giunta ha approvato il 31 maggio la deliberazione con cui, in applicazione della normativa nazionale, sono rimossi i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione o al canone massimo di locazione.

Nuove regole per chi vuole vendere o affittare in edilizia convenzionata a Vimercate

In sostanza, chi intende vendere o affittare una casa acquistata in edilizia convenzionata, trascorsi 5 anni dalla stipula della relativa convenzione di acquisto, può sottoscrivere con il Comune una nuova convenzione nella quale, a fronte del pagamento di un corrispettivo - calcolato in base alla quota millesimale dell’immobile e alla durata residua della convenzione di acquisto e poi ridotto del 50 per cento -, sarà libero di cedere o affittare l’immobile a prezzi di mercato e senza dover applicare il diritto di prelazione del Comune.

"Una buona opportunità per i cittadini"

Il corrispettivo può essere versato al Comune in unica soluzione o in quattro rate.