Desio

Dopo l'abbattimento di alcuni alberi ammalorati lo scorso anno, sono stati piantati nuovi arbusti in compensazione.

Mercoledì 23 marzo sono stati eseguiti lavori di messa a dimora di alberi e arbusti nell'area verde di via Martiri delle Foibe a Desio.

Nuovi alberi nell'area di via Martiri delle Foibe

L’operazione va a completare i lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali e dei marciapiedi, eseguiti lo scorso anno nel Quartiere San Vincenzo/Spaccone e che avevano visto l’eliminazione di alcuni alberi in via San Vincenzo, alberi il cui stato vegetativo risultava fortemente compromesso e le cui dimensioni oramai non erano più consoni al luogo: le radici affioranti infatti avevano progressivamente contribuito al degrado dei marciapiedi che, a tratti, risultavano impraticabili.

Gli abbattimenti hanno permesso di conseguenza la riqualificazione dei percorsi pedonali e l'eliminazione delle barriere architettoniche, ripristinando la continuità della pavimentazione in asfalto.

A compensazione degli abbattimenti è stata effettuata nella giornata di mercoledì la messa a dimora di nuovi alberi nell'area verde pubblica che si affaccia sulla medesima strada all’angolo con via Martiri delle Foibe.

“In questi ultimi mesi - riporta l’Assessore Andrea Villa – Vicesindaco con delega alla Sicurezza e Politiche Ambientali - nella zona a sud della città, sono stati piantati più di duecento alberi. Questo intervento, insieme alla prosecuzione del progetto Nexus, rendono più ricco il patrimonio verde della nostra città e rafforzano l'ambiente. La nostra azione politica proseguirà con altri progetti che vedranno la luce più avanti e mirano a rendere più fruibili le nostre aree e consolidare il rapporto con il Parco GruBria".

La ditta specializzata che ha realizzato l'intervento garantirà, nell'ambito dell'affidamento, la cura e la garanzia di attecchimento per un periodo pari a 1 (un anno).