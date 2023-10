Nuovi ambulatori per i medici di Medicina generale

Sabato 28 ottobre, alle 11.30, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, inaugurerà i nuovi ambulatori medici che prenderanno posto nei locali della ex Farmacia comunale 1 di piazza Procaccini, una delle quattro gestite in città da Assp.

Nei circa 90 metri quadrati che ospitavano la ex Comunale 1, troveranno spazio tre nuovi ambulatori medici ed una sala di attesa con un investimento di circa 120mila euro.

“Proseguendo nello sforzo di offrire nuovi spazi che possano essere attrattivi per i medici di Medicina generale, tenuto conto anche della grave carenza in Brianza ed in regione Lombardia di queste figure che sono essenziali per i cittadini - afferma Luca Zardoni , amministratore unico di Assp - Abbiamo deciso di riconvertire i locali inutilizzati della vecchia farmacia e, inoltre, a breve partiremo con i lavori per ampliare l’offerta di ambulatori in via Cesare Battisti alla Sacra Famiglia”.

“Con i nuovi ambulatori destinati a figure professionali indispensabili per la realtà territoriale ampliamo gli spazi ed i servizi offerti alla comunità e ai cittadini - dichiara il sindaco Gianpiero Bocca - Una soluzione che si è resa ancora più necessaria in considerazione della carenza di medici di Medicina generale, ormai sempre più frequente e in crescita. Manteniamo l’impegno elettorale rivolto all’allestimento di poliambulatori da destinare a soggetti aggregativi che possano fornire servizi completi e multidisciplinari ai pazienti che ne hanno bisogno e alla comunità in generale, favorendo il diritto all’assistenza sanitaria dei nostri cittadini. Il nostro impegno non si esaurisce con l’inaugurazione degli ambulatori di piazza Procaccini ma è già proiettato verso le altre zone della città, tra cui i quartieri Sacra Famiglia ed ex Snia, in cui puntiamo a breve a fornire un ulteriore servizio per la comunità”.