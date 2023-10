Parco Liate: approvata la convenzione tra Comune e volontari

La Giunta Bocca ha approvato la convenzione tra Comune di Cesano Maderno e Associazione Rione Liate per continuare la collaborazione per la gestione del parco di via Dei Mille - De Medici.

Parco Liate: approvata la convenzione

L’Associazione Rione Liate, fondata nel 1997, si impegna per migliorare la qualità della vita e promuovere iniziative che favoriscano la socializzazione nel quartiere. In particolare si occupa del Parco del Liate, con l’obiettivo di contribuire ad offrire alla città uno spazio verde ben curato, a misura di famiglie e bambini, un luogo aperto a tutti e percepito come una ricchezza dai cittadini.

La riqualificazione dello spazio verde

Negli scorsi anni il parco è stato riqualificato dall’Amministrazione comunale con nuovi giochi inclusivi e uno spazio per spettacoli e attività dei bambini.

Un intervento fortemente voluto dall’Associazione a cui è affidata la gestione del parco per conto del Comune sulla base di una convenzione che ieri, giovedì 5 ottobre, la Giunta ha deciso di rinnovare fino alla fine del 2025.

Cosa prevede l'accordo

L’accordo prevede che l’Associazione effettui la manutenzione ordinaria delle aree a verde, provvedendo alle operazioni necessarie a mantenere in ordine il prato e le aiuole, nonché la manutenzione ordinaria dell’arredo, custodendo tutto ciò che è presente nel parco e segnalando all’Amministrazione comunale eventuali danni causati da terzi. L’Associazione si occupa anche dell’apertura e chiusura del parco della pulizia dei prati e dei viali.

La manutenzione straordinaria del parco, dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche e sportive presenti, come anche le potature delle piante più alte, sono a carico del Comune.

Il contributo all'Associazione

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune per approvazione un calendario annuale degli eventi pubblici da ospitare nel giardino e a consegnare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale delle attività svolte, unitamente alla rendicontazione. Per tutte queste attività la convenzione prevede che il Comune rimborsi l’Associazione con un contributo massimo di 3mila euro e che corrisponda contributi aggiuntivi a fronte di progetti preventivamente condivisi e approvati o su esigenze imprevedibili.