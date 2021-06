Nuovi positivi al Covid ancora in calo a Seveso, sono solo 9 nell’ultima settimana

Prosegue il trend in miglioramento per quanto riguarda i nuovi positivi al Covid in città a Seveso. Il dato è in continuo calo e nell’ultima settimana i casi accertati sono stati solo 9.

Nuovi positivi a Seveso, solo 9 casi e 29 guarigioni

Non solo, negli ultimi sette giorni sul territorio comunale si sono registrate anche 29 guarigioni, mentre resta invariato il numero delle vittime, 71 in totale. Come detto l’andamento del contagio è in costante miglioramento anche rispetto alla scorsa settimana quando i positivi accertati erano stati 16.

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, come comunicato dal Comune in una nota, nell’ultima settimana non è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di alcun alunno. Si segnala che venerdì prossimo dovrebbe riprendere il servizio di trasporto scolastico relativo al pullman numero 2 che effettua servizio per e da la scuola Leonardo da Vinci, una settimana fa sospeso a seguito del riscontro della positività al virus Covid-19 di una alunna utilizzatrice del mezzo. Il servizio riprenderà se i tamponi disposti dall’Azienda di Tutela della Salute della Brianza daranno esiti di negatività al virus.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, lunedì 7 giugno 2021.