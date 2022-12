Si terranno il 17 dicembre in sette comuni del territorio - Seveso, Desio, Lesmo, Arcore, Usmate Velate, Vimercate e Bellusco per la precisione -, gli stessi comuni che dovrebbero essere toccati dall'autostrada Pedemontana - i nuovi presidi organizzati da una ventina tra associazioni, gruppi ambientalisti e liste civiche della provincia, per fermare le tratte B2, C e D.

Nuovi presidi e iniziative per fermare Pedemontana

"L'obiettivo è quello di proporre un nuovo modello di Brianza nel quale infrastrutture come Pedemontana non devono più trovar posto" -fanno sapere gli organizzatori in una nota.

"Annunciata da tempo - prosegue la nota - è una prima risposta all'arroganza della Giunta Regionale, presieduta da Fontana, sorda ad ogni richiesta di confronto e ispiratrice della società Autostrada Pedemontana Lombarda che ha sottoscritto con Webuild, vincitrice del bando di gara, il contratto per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione delle tratte B2 e C".

"Questo a meno di due mesi dalle elezioni regionali, con un atto che condizionerà pesantemente chi

sarà chiamato a governare, chiunque esso sia. Ignorate anche le crescenti richieste di archiviazione o modifica

del progetto che stanno incrinando persino la compattezza del fronte di centrodestra".

Il programma della giornata di "mobilitazione"

Per il giorno 17 dicembre dunque è prevista una vera e propria "mobilitazione" contro la realizzazione della nuova autostrada.

In particolare il programma prevede, a Seveso, un presidio presso il mercato di via Redipuglia dalle ore 8.30 alle 13.30 promosso dalle associazioni e dalle liste civiche di Seveso, Meda, Seregno e Cesano Maderno. A Desio il presidio si terrà invece in piazza della Conciliazione dalle ore 10 alle 12.30.

A Lesmo presidio nel pomeriggio dopo le ore 16 in piazza del Mercato, mentre ad Arcore le associazioni si danno appuntamento dalle ore 9 alle 12.30 in largo Vela, Villa Borromeo.

Nel comune di Usmate Velate è previsto un presidio a Cascina Corrada al mattino con orario in fase di definizione mentre a a Vimercate il banchetto sarà in P.zza Marconi dalle 9 alle 10.30. Successivamente è prevista una camminata che percorrerà via Vittorio Emanuele e le altre strade del centro, fino al sottopasso Bananina. A questo punto ci sarà deviazione per i sentieri nei campi fino ad arrivare alla via Per Ornago di Vimercate con arrivo previsto alle 11.30 circa.

Infine a Bellusco presidio in P.zza Fumagalli dalle ore 9 alle 10.30. Poi camminata percorrendo Via Dante, Via Ornago, Sp 176, prendendo quindi il sentiero che porta al campo Shirin (tulipani/zucche) fino alla Cascina Rossino e da lì con sentieri fino al punto di ritrovo.

Spazio alla riflessione

Al punto di ritrovo ci sarà un momento di riflessione e di consapevolezza proprio in uno dei luoghi in cui passerà la Pedemontana.