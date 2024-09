Un ulteriore passo in avanti del Comune di Concorezzo verso il potenziamento dei servizi online per i cittadini. Quest’anno per la prima volta sarà possibile, infatti, effettuare l’iscrizione ai corsi del tempo libero anche online senza recarsi di persona in Comune.

Nuovi servizi per i cittadini: a Concorezzo l'iscrizione ai corsi del tempo libero si fa online

In via sperimentale per i corsi del tempo libero 2024/25 l’iscrizione online sarà garantita per i corsi a numero aperto in vista dell’estensione di questa procedura anche ai corsi a numero chiuso a partire dal prossimo anno. Le iscrizioni, sia online che di persona all’URP, apriranno sabato 21 settembre.

La procedura

Per accedere alle prenotazioni in modalità online occorre andare sul sito Internet del Comune e procedere con l’iscrizione dopo essersi identificati con Spid o Carta di identità elettronica.

Per le persone che necessitano di un aiuto per la procedura online si ricorda che è attivo a Concorezzo lo sportello gratuito di Facilitatore digitale con un operatore a disposizione per insegnare agli utenti a effettuare anche questo genere di attività. Per fissare l’appuntamento allo Sportello di Facilitatore digitale (attivo al Centro pensionati tutti i pomeriggi) è possibile accedere alla pagina dedicata sul sito di Afol (https://afolmonzabrianza.it/digitale-facile/) oppure telefonare al 039.6350986 o mandare una mail a: digitale.concorezzo@afolmb.it

Un servizio per risparmiare tempo e ottimizzare i processi

“Questa sperimentazione rappresenta un’evoluzione importante dei servizi online del Comune- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Consentire agli utenti di iscriversi via web significa far risparmiare tempo alle persone e consentire un’ottimizzazione anche dei processi interni del Comune a livello di gestione delle iscrizioni. La nostra amministrazione da tempo è al lavoro per il potenziamento dei servizi online. A sostegno di questo processo di cambiamento abbiamo implementato un sostegno agli utenti di fascia più debole grazie al servizio di Facilitatore digitale in collaborazione con Afol. Questo servizio mira a ridurre il digital divide ed è disponibile ogni pomeriggio al Centro pensionati di via Libertà. Si tratta di un modo per lavorare da una parte verso il progresso dei servizi e dall’altra per dotare tutti i cittadini della possibilità di accesso”.

I corsi del tempo libero 2024-2025

I corsi proposti dal Comune sono 16 per un totale di 300 ore.

L’offerta è varia e comprende i corsi di yoga, psicologia, mindfulness, educazione alimentare, storia, viaggi, biblioterapia, meccanica motoristica ecc.

In questi giorni è in distribuzione nelle case di tutti i concorezzesi anche un opuscolo informativo con l’elenco dei corsi, con l’offerta sportiva della città (in collaborazione con le società sportive) oltre alle informazioni della stagione teatrale.

Per i corsi a numero chiuso e per le iscrizioni di persona l’URP è a disposizione a partire da sabato 21 settembre alle 8.30 alle 11.30.