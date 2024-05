Nuovo allarme per la Brovada: l'acqua è rossa

Occhi puntati ancora una volta sul torrente Brovada, affluente del Lambro. Alcuni passanti questa mattina, martedì 21 maggio, hanno notato che le acque avevano un colore insolito, tendente al rosso, nella zona di Ponte, località di Triuggio.

Nuovo allarme per la Brovada che scende rossa

E' dunque scattato l'allarme e sono stati allertati gli Enti preposti. Nel giro di pochi giorni le acque del torrente hanno assunto diverse colorazioni: l'ultima segnalazione, pochi giorni fa, per la presenza di una colorazione tendente al viola, mentre qualche settimana fa l'acqua addirittura scendeva nera.

Sono in corso le attività di monitoraggio strumentale per scongiurare l'ipotesi di presenza di sostanze pericolose. Sul posto sono presenti i tecnici di Arpa che stanno risalendo il torrente per controllare eventuali sversamenti delle ditte.