Nuovo asilo nido, manca l'agibilità e il trasloco slitta a fine marzo

Slitta nuovamente il trasferimento dei bambini dell'asilo nido di Verano nella nuova struttura di via San Giuseppe. Mancano i documenti necessari per l'agibilità e il trasloco si sposta a fine marzo.

Apertura al 24 marzo

Mancano i documenti per l’agibilità e la sicurezza dello stabile e l’apertura del nuovo nido è stata nuovamente spostata al 24 marzo.

Slitta dunque di qualche settimana il trasloco dei piccoli nella nuova struttura che l’Amministrazione ha realizzato con i fondi del PNNR. Diversamente da quanto annunciato in precedenza c’è stato infatti un contrordine da parte dell’Amministrazione sul trasloco dall’asilo nido provvisorio - attualmente nel plesso delle elementari - al nuovo stabile di via San Giuseppe.

Nessuna interruzione del servizio

Considerato quindi questo ritardo, il Comune ha deciso di non interrompere il servizio alle famiglie nella settimana dal 24 al 28 febbraio, come aveva annunciato, per poi riaprire il 3 marzo nel nuovo edificio, bensì di continuare in via Manzoni fino al 21 marzo. In quel weekend si ultimerà il trasloco che di fatto è già iniziato e dal 24 marzo, tutti i bimbi saranno nella nuova scuola.

Manca l'agibilità

«C’è stato bisogno di posticipare poichè mancavano dei documenti per l’agibilità, ma il trasloco è già iniziato e alcuni arredi sono già stati spostati nella nuova struttura e si sta già pulendo - ha precisato il sindaco Samuele Consonni - l’ingresso ufficiale dei bambini ci sarà il 24 marzo. Nel weekend precedente saranno portate in via San Giuseppe tutte le ultime cose».

Retta ridotta per alcuni genitori

Un cambio di organizzazione che ha creato qualche problema ai genitori che si erano già organizzati con tate e baby-sitter.