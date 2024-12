Verano, rinviati trasloco e apertura del nuovo nido

Ritardi nella consegna dei pavimenti e conseguente posticipo del trasloco nel nuovo nido di Verano in via San Giuseppe. I bimbi resteranno ancora nelle aule provvisorie in via Manzoni fino a febbraio.

Apertura rinviata

Slitta di qualche mese l’apertura del nuovo asilo nido in via San Giuseppe. L’Amministrazione comunale contava di fare il trasloco dalle aule allestite nella scuola elementare in via Manzoni ormai da oltre un anno, nei prossimi giorni, durante la chiusura per le feste natalizie, ma è stata costretta a rivedere i propri piani.

«Purtroppo a differenza di quanto preventivato, a causa di problemi sulla consegna dei pavimenti, la struttura non sarà pronta prima di Natale come ipotizzato dall’impresa negli ultimi incontri, tuttavia ora siamo veramente agli sgoccioli e il momento dell’apertura della nuova struttura si avvicina sempre di più - spiega il sindaco Samuele Consonni - , la parte che sarà adibita alla sezione primavera è solo in attesa delle pulizie, che partiranno solo dopo che saranno completati i pavimenti dell’ala dedicata al nido».

Trasferimento a febbraio

Il ritardo, che il primo cittadino ha spiegato è dovuto alla società appaltatrice scelta da Invitalia, cioè dal Ministero dell’Economia, non sarà del tutto indolore e qualche disagio ci sarà.

«Siamo stati costretti nei giorni scorsi a comunicare al dirigente dell’Istituto comprensivo la necessità di prorogare la permanenza dei bimbi nelle aule della scuola elementare; sarà infatti necessario avere a disposizione la struttura temporanea ancora fino a fine febbraio».

Sospensione del servizio per consentire il trasloco

Tutto ciò ovviamente, slittando il trasloco che era previsto durante le feste, comporterà la chiusura del servizio nido per qualche giorno al momento del trasferimento nella nuova sede.

«Nelle prossime settimane rifaremo il piano per il trasloco che gioco forza ci costringerà a chiudere per alcuni giorni il servizio nido/primavera non potendo sfruttare le festività. Non essendo più necessario però chiudere per il trasloco, il servizio sarà attivo anche nelle settimane natalizie ad esclusione dei giorni festivi e del 27 dicembre», ha spiegato Consonni.

Da oltre un anno i bimbi sono ospitati nella scuola elementare

I lavori per la realizzazione del nuovo asilo sono iniziati nell’autunno del 2023 e già da settembre i bimbi sono stati ospitati provvisoriamente, così da poter garantire il servizio alle famiglie, nonostante il cantiere in via San Giuseppe, in quattro aule che il Comune ha adattato alle esigenze dei piccoli rendendole accoglienti e funzionali. Il nuovo nido da 1 milione e 680mila euro, finanziato grazie ai fondi PNRR, una volta completata, potrà ospitare fino a 60 bambini (attualmente la capacità massima è di 50).