Nuovo colpo di scena della vicenda che coinvolge il noto filosofo Vattimo

Condannato a due anni per circonvenzione di incapace. E’ stato riconosciuto colpevole Simone Caminada, 38anni, giovane collaboratore e compagno di vita del noto filosofo Torinese Gianni Vattimo, 86 anni.

Nuovo colpo di scena della vicenda che coinvolge il noto filosofo

Così ha deciso nella giornata di oggi, lunedì 6 febbraio, il Tribunale di Torino che ha accolto, seppur con una pena inferiore a quanto richiesto, la tesi dell’accusa. Una vicenda legata a doppio filo con Vimercate. Perché proprio qui, a Palazzo Trotti, Vattimo avrebbe voluto unirsi in matrimonio con Caminada. A celebrare l’amico, ex vicesindaco ed ex parlamentare, Roberto Rampi.

Avrebbe, ma così non sarà. A bloccare l’unione era stata nel dicembre scorso la stessa Procura del capoluogo piemontese, dove la coppia vive. Ad informare il pubblico ministero che sosteneva l’accusa era stata l’attuale vicesindaco di Vimercate, Mariasole Mascia, a sua volte resa edotta dall’Anagrafe cittadina dell’avvio delle procedure per l’unione civile e, soprattutto, di quel processo in corso.

Il matrimonio congelato

Venuta a conoscenza delle nozze imminenti, la Procura il 12 dicembre aveva quindi di fatto congelato il matrimonio in attesa della sentenza. Sentenza che ora sembra chiudere definitivamente la vicenda. Vattimo e Caminada non si sposeranno a Vimercate e, probabilmente, da nessun’altra parte. Secondo il Tribunale quindi il 38enne avrebbe approfittato di una condizione di fragilità del filosofo ormai in là con gli anni. Ad inchiodare Caminada anche alcune intercettazioni in cui parlava esplicitamente di eredità.

Dal canto suo già nel dicembre scorso Rampi aveva ribadito di aver agito in assoluta buona fede accogliendo un’esplicita richiesta di Vattimo e del compagno, rispetto alle buone intenzioni del quale non aveva avuto motivo di dubitare. «Vorremmo sposarci e vorremmo che a celebrare fossi tu», gli avevano detto durante un pranzo a Torino. Rampi aveva accettato proponendo Vimercate come location.