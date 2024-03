Il nuovo comandante Trope: "Seregno città sicura"

A Seregno pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti e un nucleo specializzato per i controlli nelle attività commerciali a tutela del consumatore, oltre alle attività di presidio del territorio, il centro città ma soprattutto le periferie, per la sicurezza della cittadinanza. Sono i punti fermi del nuovo comandante della Polizia Locale, Umberto Trope.

La presentazione con sindaco e assessore

Nel pomeriggio di giovedì 14 marzo, a Palazzo Landriani, è stato presentato ufficialmente il nuovo comandante della Polizia Locale, Umberto Trope, già vicecomandante della Polizia Provinciale. Nell'occasione erano presenti il sindaco, Alberto Rossi e il vicesindaco William Viganò, assessore con delega alla Sicurezza, che hanno sottolineato la crescita del Corpo in termini di personale e dotazioni tecnologiche, in attesa della nuova caserma in via Messina che dovrebbe essere operativa dalla prossima estate.

Pugno duro contro l'abbandono dei rifiuti

Il comandante Trope ha ringraziato i predecessori per il lavoro svolto in Comando, "con un'articolazione di orario di servizio secondo soltanto a Monza" e con le dotazioni tecnologiche più all'avanguardia che consentono "un controllo capillare del territorio". Ha sottolineato la solida collaborazione con le altre forze di polizia e il massimo rigore che verrà riposto nelle attività di polizia ambientale contro l'abbandono dei rifiuti, in collaborazione con gli uffici comunali dell'Edilizia e dell'Ambiente, ma anche "contro gli abusi edilizi ed ambientali che creano nocumento all'ecosistema".

"Seregno è una città sicura"

Trope ha annunciato la creazione di un nucleo specializzato per il controllo delle attività commerciali, controlli straordinari serali per il contrasto a microcriminalità e baby gang e attività di polizia stradale contro l'abuso di alcol e droga alla guida. Pugno duro sull'abbandono dei rifiuti, in particolare in via Solferino. "Seregno è una città sicura", ha aggiunto il comandante. Il sindaco, inoltre, ha annunciato nei prossimi giorni il sopralluogo di Rfi presso la stazione ferroviaria, dove il Comune ha in progetto di aprire nel 2025 un presidio fisso della Polizia Locale.