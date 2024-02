Umberto Trope è il nuovo comandante della Polizia Locale

Si attende soltanto la comunicazione ufficiale: è Umberto Trope il nuovo comandante della Polizia Locale di Seregno.

Trope è il nuovo comandante

Cambio al comando della Polizia Locale di Seregno. A Giovanni Dongiovanni, che si è trasferito a Monza, subentra Umberto Trope, attualmente vice comandante presso il corpo di Polizia Provinciale di Monza e Brianza. E' lui il candidato scelto dal sindaco, Alberto Rossi, al termine della procedura di selezione indetta dall'Amministrazione. Al neo comandante sarà assegnato anche l'incarico dirigenziale, per la prima volta in città. Ancora non è noto quando prenderà servizio nel comando di via Umberto I.

Vice comandante della Polizia Provinciale

Trope è vice comandante della Polizia Provinciale dal 15 aprile del 2022. Prima di arrivare a Monza, è stato per tre anni e mezzo vice comandante della Polizia Locale nel Comune di San Giuliano Milanese, all'epoca comandata proprio da Dongiovanni, e in precedenza per oltre un anno vice commissario al Comune di Bareggio. L'inizio della carriera l'1 novembre del 2011 quale agente di Polizia Locale a Opera. Laureato in Scienze economico-aziendali all'Università degli studi di Milano Bicocca, vanta numerose specializzazioni e attività didattiche, nonché attestati e accreditamenti in oltre dieci anni di carriera.

Terzo cambio in quattro anni

Negli ultimi quattro anni è il terzo comandante che arriva alla Polizia Locale. Nella primavera del 2020 fu scelto Maurizio Zorzetto, subentrato all'ufficiale Carlo Barazzetta che aveva un incarico ad interim dopo la partenza di Cristina Ruffa. A Zorzetto, trasferitosi al comando del corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons nell'ottobre del 2022, è subentrato Giovanni Dongiovanni, che era stato per appena sei mesi a Desio. Dongiovanni ha salutato il corpo con una cerimonia in municipio nella giornata di ieri, martedì 13 febbraio.