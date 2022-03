Nuovo direttivo alla Pro loco veranese

Associazioni

Il presidente, tra i fondatori del sodalizio, sarà affiancato da due vice

L'associazione si rinnova e riparte con una squadra che ora è guidata da Rinaldo Galli.

Elezioni lunedì 28 febbraio

Si sono svolte lunedì 28 febbraio le elezioni per nominare il Consiglio. I soci hanno scelto Rinaldo Galli, 60 anni, come presidente, che è stato uno dei fondatori dell’associazione 35 anni fa, ha sempre quindi partecipato attivamente alle attività del gruppo, anche come responsabile dei corsi di ballo. Sarà affiancato da due vice presidenti, Elio Bazzana e Roberta Radaelli. Mentre Cosima Dalla Malva e Marco Radaelli saranno rispettivamente segreteria e tesoriere.

Rinnovo generazionale

Il rinnovo del consiglio di amministrazione della Pro Loco Veranese ha portato un certo rinnovamento generazionale nel direttivo e ora il gruppo si prepara ad una nuova stagione, puntando su iniziative, gite e corsi. «Sono molto soddisfatto della squadra che compone il nuovo consiglio che ringrazio sin d'ora per la loro disponibilità e collaborazione. L’obiettivo personale è quello di creare sempre di più una Pro loco giovanile supportata comunque da chi ha più esperienza" ha commentato Galli.