Il Gruppo Gheron annuncia che dal 1° ottobre gestirà la Rsa comunale Don Emilio Meani di Cesano Maderno. La nota ufficiale segue l’incontro che il Gruppo e l’Amministrazione comunale hanno avuto martedì in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo con i familiari degli ospiti della struttura di via Cantù.

Nuovo gestore per la Rsa comunale Don Emilio Meani

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Gianpiero Bocca, che ha sottolineato il valore della Rsa Don Meani come “presidio fondamentale per la comunità cittadina” e l’importanza di garantire “un percorso di transizione improntato alla massima trasparenza e alla tutela degli ospiti e delle loro famiglie”. Il primo cittadino ha ripercorso “il lungo percorso che ha portato all’aggiudicazione e alla costruzione di un accordo fondato sulla reciproca stima, nonché su un contratto di gara in grado di tutelare tutte le parti nel tempo”.

Il segretario generale del Comune, Giampaolo Zarcone, ha invece sottolineato l’impegno economico del Gruppo Gheron, con lavori e acquisti dedicati alla struttura per oltre 4,5 milioni di euro.

“La futura gestione della Rsa Don Meani rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita di Gruppo Gheron e conferma la volontà di investire in una struttura che costituisce da anni un punto di riferimento per il territorio – ha evidenziato l’amministratore delegato di Gruppo Gheron, Massimo Bariani – Il nostro obiettivo è garantire piena continuità assistenziale, valorizzando il patrimonio professionale e umano già presente, sviluppando un modello organizzativo fondato sulla qualità dei servizi, sull’innovazione e sulla centralità della persona”.

Novanta posti letto

La Rsa Don Meani dispone di 90 posti letto, articolati in sei nuclei residenziali e offre servizi sanitari, assistenziali, riabilitativi, psicologici e di animazione.

Durante l’incontro si è ripercorso l’iter che ha portato all’aggiudicazione al nuovo gestore per i prossimi 22 anni. Un iter segnato dal ricorso alla giustizia amministrativa presentato dallo storico e attuale gestore. E’ stata l’occasione per presentare il progetto di continuità e sviluppo che accompagnerà la Rsa Don Meani, a partire dal 1° ottobre, nella nuova fase gestionale a cura di Gruppo Gheron, già presente sul territorio con le Rsa Groane e Rsa Oasi Groane al Villaggio Snia.

“La Direzione generale del Gruppo è fortemente presente ad ogni inizio, e così avvierò la gestione accompagnando per alcuni mesi una nuova direttrice di esperienza e capacità che entra a far parte della famiglia Gheron”, ha dichiarato Roberto Rovati, della Direzione del Gruppo. Si tratta di Egizia Combatti, che ha proseguito affermando: “Insieme a tutto il personale lavoreremo per garantire continuità assistenziale, valorizzando quanto di positivo è stato costruito negli anni e sviluppando ulteriormente un modello di cura fondato sull’ascolto e sulla vicinanza alle famiglie. Vorrei che ogni ospite potesse sentirsi accolto, rispettato e accompagnato in un ambiente capace di coniugare competenza, umanità e innovazione”.