Auto Amica, un nuovo veicolo grazie alle aziende sponsor

Ad Auto Amica di Seregno e Desio un nuovo mezzo destinato al trasporto sanitario semplice, grazie al contributo di 64 aziende locali che compaiono come sponsor sulla carrozzeria del veicolo.

Nuovo mezzo per Auto Amica

Sul sagrato di Santa Valeria l'inaugurazione e la benedizione di un nuovo veicolo di Auto Amica destinato al trasporto sanitario semplice. Il Fiat Doblò, predisposto anche per i portatori di handicap, è stato acquistato dalla società Progetti del cuore attraverso la sponsorizzazione di 64 aziende di Seregno e della Brianza. Alla semplice cerimonia erano presenti anche il sindaco, Alberto Rossi, il presidente di Auto Amica, Giancarlo Manzotti, e Piera Perego in rappresentanza dell'associazione Insieme per della cooperativa sociale L'Aliante, che condivide l'utilizzo del nuovo veicolo.

L'iniziativa grazie agli sponsor

Il progetto benefico è stato realizzato dalla società Progetti del cuore, che concede il veicolo in comodato d’uso gratuito e copre tutti i costi di utilizzo, "escluse le multe" ha scherzato Daniele Cataldo, referente per le istituzioni della società. Prima della benedizione don Walter Gheno ha richiamato l’importanza dell’iniziativa benefica, "semi di carità con tanta ricchezza d’amore" sotto lo sguardo della Madonna di Santa Valeria.

La flotta sale a 31 mezzi

Il Fiat Doblò si aggiunge alla flotta di trenta mezzi già in uso ad Auto Amica, di cui quattro in comodato d’uso, ed è "un regalo nel 20esimo anniversario - ha detto Manzotti, alla guida del sodalizio che conta 180 volontari e undici dipendenti - I cittadini riconoscono quello che stiamo facendo". Nell'occasione Manzotti ha richiamato la necessità di trovare anche nuovi volontari perché la richiesta dei servizi è in costante crescita.