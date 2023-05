Progetto solidale per un nuovo mezzo ad Auto Amica

A Seregno parte l'iniziativa solidale per dotare Auto Amica di un nuovo veicolo destinato al trasporto sanitario semplice: è promosso dalla società Progetti del cuore. L'associazione di promozione sociale Auto Amica, presieduta da Giancarlo Manzotti, si occupa dei servizi di accompagnamento per le persone over 60enni verso le strutture sanitarie della zona per visite, esami e terapie (entro un raggio di quaranta chilometri dal centro di Seregno e Desio).

Auto Amica, progetto per un nuovo mezzo

E' stato presentato alla stampa il progetto solidale per fornire ad Auto Amica un nuovo veicolo destinato al trasporto sanitario semplice: un Fiat Doblò di sei posti, attrezzato anche per il trasporto di una carrozzina per persone con disabilità. L’iniziativa è curata dalla società Progetti del cuore, che collabora con associazioni ed enti per fornire auto in comodato d’uso gratuito attraverso la sponsorizzazione di aziende e partite Iva del territorio.

La ricerca di aziende sponsor

Il marchio delle aziende sponsor del progetto viene poi esposto sulla carrozzeria dell’automezzo. A carico della società Progetti del cuore non solo il completo equipaggiamento del veicolo, ma anche tutti i costi di assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Il valore aggiunto dell’iniziativa è la condivisione del Fiat Doblò fra Auto Amica e l’associazione Insieme per della cooperativa sociale L’Aliante.

I nomi degli agenti incaricati

"Un progetto importante, perché non c’è nulla di virtuale e l’unione fa la forza", ha commentato in sede di presentazione Daniele Cataldi, referente per le istituzioni della società benefit Progetti del cuore. Gli unici agenti incaricati di contattare le aziende di Seregno e della Brianza, coordinati da Claudia Belussi, sono Sara Mangili, Katia Ripamonti, Andrea Ambrosi, Lorenzo Farinotti e Mauro Merli. L’iniziativa non è rivolta ai privati cittadini, quindi occorre prestare la massima attenzione ai truffatori.