Nuovo mezzo green del Comune per Auto Amica

A Desio un nuovo furgone del servizio Auto Amica: un mezzo più moderno ed ecologico per supportare le alle persone più fragili e i bisogni di mobilità quotidiana.

Auto Amica potrà usufruire di un nuovo mezzo green per i servizi

Da oltre 13 anni Auto Amica è una presenza costante accanto ad anziani, persone con disabilità e cittadini che necessitano di un aiuto negli spostamenti. Il nuovo Fiat Ducato 35, di classe ambientale Euro 6, può trasportare fino a nove persone ed è dotato di pedana sollevatrice per carrozzine, così da garantire un accesso sicuro e agevole alle persone con mobilità ridotta. L’acquisto del mezzo rappresenta un investimento di oltre 65mila euro da parte del Comune di Desio e ha permesso di sostituire il precedente furgone, ormai non più affidabile a causa di gravi problemi meccanici che rendevano antieconomiche le riparazioni.

Nel 2025 grazie ai 60 volontari 3.450 servizi agli anziani, 5.600 a persone disabili

I numeri del servizio evidenziano l’importanza dell’attività svolta dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale Auto Amica. Solo nel 2025 hanno percorso 246mila chilometri, garantendo oltre 9mila servizi di trasporto. Di questi, 3.450 sono stati destinati agli anziani e 5.600 a persone con disabilità. L’impegno dei 60 volontari desiani si traduce ogni giorno in servizi programmati di accompagnamento per persone anziane e adulti con disabilità verso centri diurni, strutture sanitarie o per il ritiro di terapie e altre necessità quotidiane.

Il sindaco: “Un sostegno a una realtà che da 13 anni opera a Desio”

Questo il commento del sindaco, con con delega ai Servizi Sociali, Carlo Moscatelli: