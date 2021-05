Nuovo pulmino per i volontari Auser

Un nuovo pulmino per Auser Cesano. E’ il dono dell’Amministrazione comunale ai volontari guidati da Mario Nocito. Assegnato in comodato d’uso gratuito, servirà all’accompagnamento di persone fragili.

Un nuovo pulmino per l’Auser

Questa mattina, nel cortile di Palazzo Arese Jacini, il sindaco Maurilio Longhin e gli assessori Alberto Vaghi (Servizi alla persona) e Simona Buraschi (Inclusione e Coesione sociale) hanno consegnato un Fiat Ducato attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. Un servizio garantito da 60 volontari tra autisti ed accompagnatori.

Accompagnamento e trasporto

Tra i tanti servizi svolti dai volontari in convenzione con il Comune c’è proprio l’accompagnamento e il trasporto di persone anziane e disabili per visite sanitarie, cure riabilitative presso i centri di cura del territorio della Brianza e del milanese. L’associazione si occupa ad esempio della sorveglianza davanti alle scuole elementari e medie, della manutenzione del Giardino Arese Borromeo, della cura e della manutenzione delle aree a verde per i cani.

L’emergenza sanitaria da Covid-19

Auser sta offrendo il suo concreto contributo alla comunità cesanese anche in questi mesi di emergenza sanitaria per il Covid-19. I volontari si sono infatti messi a disposizione per il servizio gratuito di trasporto nei centri vaccinali delle persone fragili istituito dall’Amministrazione comunale. Un servizio per cui il sindaco Longhin, questa mattina, ha ringraziato in modo particolare i volontari.