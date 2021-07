Nuovo record per la storica maestra di tessitura

Nuovo record per Paolina Fumagalli, la decana di Concorezzo. La storica maestra di tessitura ha infatti festeggiato il 101esimo compleanno.

La carica dei... 101

"La carica dei... 101". Con queste parole il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha voluto rendere omaggio a Paolina Fumagalli, che nella giornata di venerdì 30 luglio 2021 ha festeggiato il 101esimo compleanno. Un traguardo storico per una delle "nonnine" più amate del paese. Paolina è nata il 29 luglio del 1920, ma l’atto di nascita venne registrato il 30, in via Santa Marta, all’interno della «Corte Vaticano». Una vita non facile, segnata da lutti improvvisi, come quelli dovuti alla scomparsa della mamma e del marito, ma anche da cambiamenti epocali come la fine del monto contadino e lo scoppio della Seconda Guerra mondiale.

"Ho perso la mamma a 8 anni e per questo mi portarono dagli zii che m seguirono nel mio percorso di crescita - aveva ricordato in occasione del centesimo compleanno - Da giovanissima iniziai a lavorare alla tessitura, alla Snia-Viscosa, ma la guerra mise fine a tutto e la fabbrica chiuse. Allora decisi di aiutare mio marito che si era messo in proprio ma, all’età di 40 anni, morì per un infarto. E avevo un figlio da crescere".

Il lavoro alla "Frette"

Come molti concorezzesi, Paolina Fumagalli trovò quindi lavoro alla "Frette", diventando maestra di tessitura fino alla pensione, raggiunta nel 1975. Molto amata in paese, alla donna sono andati gli auguri di tutta l'Amministrazione comunale e dell'intera comunità di Concorezzo.