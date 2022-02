Nuovo sondaggio del Comune: ora tocca al senso unico di via Cavour

Briosco

Sul tavolo il cambio di viabilità lungo la strada che collega via Puccini alla chiesa parrocchiale

Siete favorevoli o contrari all’istituzione del senso unico in via Cavour? E’ la domanda che il Comune di Briosco rivolge ai cittadini con il nuovo sondaggio aperto sull’applicazione «Municipium» fino a martedì 1 marzo. Pare proprio che l’Esecutivo ci abbia preso gusto: è il terzo questionario rivolto ai brioschesi nel giro di un mese, dopo quello sull’istituzione della sezione Primavera all’asilo «Fratelli Casanova» seguito a stretto giro da un altro sull’attivazione del servizio di pre e post scuola alla materna di Fornaci e alle primarie di capoluogo e Capriano.

Favorevoli o contrari?

Al centro c’è il cambio di viabilità lungo la strada che collega via Puccini con la chiesa parrocchiale di Briosco. Il progetto era arrivato a gennaio sui tavoli delle commissioni Territorio e Lavori pubblici, Commercio e Industria: rendere via Cavour percorribile solo in salita, verso piazza della Chiesa, per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e soprattutto pedoni, questi ultimi anche di giovanissima età, diretti ai vicini plessi scolastici. Sicurezza che con l’attuale doppio senso è minata dal «posteggio selvaggio», come aveva spiegato l’ex comandante della Polizia locale Massimiliano Brunini: con le auto in sosta vietata, la porzione transitabile si riduce notevolmente, costringendo i veicoli diretti in centro ad invadere la corsia di marcia opposta, con il rischio di travolgere i pedoni.

Accanto al cambio di viabilità sono previsti altri interventi in via Cavour quali l’istituzione di quattro nuovi stalli di sosta a tempo, di cui uno dedicato agli esercizi commerciali per le operazioni di carico e scarico sul lato destro della carreggiata e la creazione, a sinistra, di un percorso pedonale protetto che si collegherà al marciapiede già esistente sulla via Puccini.

Cittadini informati e partecipi

«Con il presente sondaggio non solo si desidera informare i cittadini ma li si rende partecipi della decisione, chiedendo loro di esprimere un parere che sarà acquisito unicamente in forma statistica e che, unitamente ad altri parametri in corso di acquisizione, permetterà di orientare la scelta nell'interesse della comunità brioschese», spiegano dal Comune.