Nuovo Spazio Giovani a Concorezzo: tante attività e già 200 ragazzi coinvolti

"Un ottimo risultato in termini di apprezzamento e accoglienza dei ragazzi del nostro territorio". Sono le parole del sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, a commento dei primi dati relativi alla fruizione del servizio Spazio Giovani in città.

Lo Spazio in Villa Zoia è stato inaugurato lo scorso 31 marzo e nei primi dieci mesi di attività ha intercettato e accolto oltre 200 ragazzi: in particolare nel periodo autunno-inverno, l'adesione di 79 ragazzi e 59 ragazze delle scuole medie e di 62 ragazzi e 18 ragazze delle scuole superiori.

Il progetto, coordinato dal Comune vede l’intervento degli educatori dell’associazione Sulè e di Offerta Sociale. Aperto due pomeriggi a settimana in Villa Zoia (il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 16 alle 18.30), all'interno dello Spazio Giovani gli educatori professionisti propongono un programma strutturato di attività e diversi laboratori.

In queste settimane lo Spazio Locale Giovani è stato implementato con lo Sportello Orientamento, un servizio su appuntamento per incontri che ha coinvolto un gruppo di ragazzi e le loro famiglie con 8 incontri.

"I dati che abbiamo raccolto nei primi mesi del servizio offerto dallo Spazio Locale Giovani, rappresentano un ottimo risultato in termini di apprezzamento e accoglienza dei ragazzi del nostro territorio - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Organizzare attività di questo genere in uno spazio conforme nel centro di Concorezzo e dedicato alle esigenze dei giovani, significa dare un'opportunità importante per la loro crescita e per la loro socialità".

"Lo Spazio Locale Giovani continua a rappresentare un modo diretto e concreto per intervenire nell’ambito del disagio giovanile che, soprattutto in periodo post pandemia, ha colpito sensibilmente la fascia 11-17 anni - ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Walter Magni-. Il programma prevede continue implementazioni con l'obiettivo di trovare la miglior risposta a ogni richiesta e rendere lo Spazio Locale Giovani un ambiente sempre più ricco".