Sostegno al tessuto economico locale

Diverse le misure a sostegno di commercianti e iniziative culturali patrocinate dal Comune.

Sono confermate per l'interno 2022 le agevolazioni tariffarie per l'occupazione di suolo pubblico a Seregno, in favore di commercianti ed iniziative culturali. Lo ha fatto sapere l'Amministrazione comunale in una nota.

Occupazione di suolo pubblico: agevolazioni confermate a Seregno

Le agevolazioni introdotte con l'arrivo della pandemia sono state dunque come forma di sostegno ed attenzione verso le attività commerciali e culturali che in questi ultimi due anni sono state pesantemente condizionate dall'emergenza sanitaria. La finalità del provvedimento è, in questa fase di auspicata ripresa, di non arrecare aggravi alle attività.

Nello specifico la misura adottata prevede l'abbattimento del 50% del canone di occupazione con tavolini e sedie dal 1 aprile al 31

dicembre; prevede inoltre la conferma delle deroghe relative all’ampiamento di occupazione di suolo pubblico e conferma delle concessioni rilasciate. E' previsto anche l'abbattimento del 50% del canone di occupazione di suolo pubblico per le manifestazioni

patrocinate dal Comune. Inoltre, la scadenza della prima rata o della rata unica, è posticipata al 30 aprile.

A sostegno del tessuto produttivo e commerciale

“Proseguono gli sforzi dell’Amministrazione per sostenere il tessuto produttivo e commerciale della città e per agevolare la riuscita delle iniziative ludico-culturali - è stato il commento di Ivana Mariani, Assessore allo Sviluppo Economico. La scelta è quella di proseguire il percorso di agevolazioni che riguardano le occupazioni di suolo pubblico intensificatosi dopo lo scoppio della pandemia.

Sono convinta che la messa a sistema di queste buone pratiche e la programmazione realizzata insieme alle associazioni di categoria rappresenti il modo migliore per perseguire la strada del bene comune nell’interesse della nostra comunità”.

(foto archivio)