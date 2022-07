Si terrà oggi, mercoledì 20 luglio, il funerale del piccolo Paul Alexander, il 13enne di Cesano Maderno morto dopo il tuffo nel canale Villoresi a Parabiago.

Oggi il funerale del 13enne morto dopo il tuffo nel canale

La cerimonia si svolgerà alle 15 nella chiesa del Villaggio Snia, non lontano dalla casa dove il ragazzino, al secondo anno della scuola secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto, abitava con la sua famiglia. A rappresentare l'Amministrazione comunale ci sarà l'assessora a Istruzione, Sport, Partecipazione e Cittadinanza attiva, Rosanna Arnaboldi. Il sindaco Gianpiero Bocca, appena saputo della morte di Paul, ha voluto esprimere alla famiglia cordoglio e vicinenza:

"Il giovanissimo Paul ci ha lasciati in modo tragico. Un ragazzo la cui vita era ancora tutta da vivere. La notizia ci ha colpito profondamente: una morte ingiusta, che siamo incapaci di accettare. Tutta Cesano in queste ore piange Paul e si stringe attorno ai suoi cari, agli amici, ai compagni di scuola e agli insegnanti della media Salvo D'Acquisto, dove studiava, a tutti coloro che gli hanno voluto e gli vogliono bene. A nome mio personale e a nome di tutti i cesanesi voglio esprimere la nostra vicinanza ai genitori e la nostra partecipazione".

La tragedia nel pomeriggio di sabato 9 luglio

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 9 luglio, a Parabiago, nel milanese. Paul, che stava partecipando a un pic-nic con i suoi familiari, si era buttato in acqua per rinfrescarsi. E' rimasto incastrato in una chiusa e non è più riuscito a risalire se non dopo diversi minuti, grazie all'intervento dei familiari e di alcuni bagnanti che erano nei paraggi. Intubato e trasportato in elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese, all'arrivo in Pronto soccorso era in condizioni disperate. Ricoverato in terapia intensiva, è morto poche ore dopo.