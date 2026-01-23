Oltre 3mila visitatori alla mostra Barbie Fashion Dolls, donati 8mila euro alla Caritas

Una bellissima notizia che fa bene al cuore e, soprattutto, alle persone bisognose che ogni giorno bussano alla porta della comunità pastorale Sant’Apollinare di Arcore: la mostra di oltre 500 Barbie Fashion Dolls organizzata in Villa Borromeo durante il mese di dicembre e gennaio ha fruttato ben 8mila euro. Soldi che nei giorni scorsi il sindaco Maurizio Bono ha già consegnato al parroco don Virginio Vergani.

“In un mese e mezzo oltre 3 mila visitatori”

“Siamo ovviamente molto soddisfatti perchè tantissime persone hanno visitato la mostra in Villa Borromeo e stiamo parlando di circa 3mila presenze. Moltissimi visitatori sono arrivati da fuori regione, una cosa bellissima – ha sottolineato il primo cittadino Bono – Presenze che hanno fruttato un incasso di 8mila euro che ho già consegnato al parroco. Sono molto contento anche i tantissimi apprezzamenti ricevuti da coloro che si sono gustati mostra. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto perchè da un lato abbiamo dato lustro all’evoluzione di uno dei giocattoli più iconici di sempre, con un viaggio nel vintage e nel fashion e con un occhio di riguardo sulla figura della donna e dall’altro abbiamo sostenuto le famiglie in difficoltà di Arcore attraverso la Caritas“.

La Barbie, una vera icona

La rassegna ha ripercorso, dicevamo, l’evoluzione della figura femminile tra contesti e ruoli differenti, ma le bambole hanno anche protagonisti maschili. Un viaggio tra costumi ispirati a culture del mondo, favole classiche, reinterpretazioni artistiche e riferimenti alla storia e alla contemporaneità, tutto attraverso una vera e propria icona: la Barbie.