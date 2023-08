Un intervento da oltre 400.000 euro per riqualificare gli asfalti di Villasanta. L'Amministrazione comunale ha annunciato l'inizio di una serie di lavori dedicati alla rete viaria cittadina.

Piano scattato il 2 agosto

È partito ieri, mercoledì 2 agosto 2023, da via Edison il piano delle manutenzioni annuale della rete viaria, programmato dal settore Lavori Pubblici del Comune di Villasanta. Il progetto, per un valore complessivo di circa 420mila mila euro (320mila di opere), interesserà vie ad alto scorrimento del territorio cittadino sulle quali sono state rilevate condizioni di particolare deterioramento: via Edison, via Volta, via Sciesa. Ad aggiudicarsi la gara, tramite piattaforma Sintel, è stata la I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali Srl. Il cronoprogramma prevede complessivamente 120 giorni lavorativi di lavori. Gli interventi saranno programmati tenendo conto di volta in volta di diversi fattori (ad esempio l'apertura delle scuole o il Gran Premio di Formula 1) per ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Di volta in volta saranno comunicati gli step del cantiere e le eventuali modifiche alla viabilità.

"L’intervento complessivo risponde all’ esigenza di garantire la sicurezza del sistema viario cittadino per gli utenti della strada - si legge in una nota stampa diramata dal Comune di Villasanta - L’intervento si inserisce in un percorso di riqualificazione che ha interessato via Petrarca, via Cellini, via Sanzio, via Da Vinci, via De Amicis e piazzetta Erba tra il 2020 e il 2021, oltre alle asfaltature di via Garibaldi e via Doria realizzate con oneri di urbanizzazione, oltre ai ripristini legati alla posa della fibra e oltre agli interventi di Brianzacque".

Le vie interessate dall'intervento

Entrando nello specifico delle vie interessate dall'intervento, in via Edison-Farina si procederà al ripristino del manto stradale nel primo tratto che dalla rotatoria con via Farina giunge fino all’incrocio con via Vespucci. In prossimità della curva che costeggia il tracciato ferroviario, saranno sostituiti tre elementi di guard rail con delineatori di curva tipo "visual" che sottolineano a distanza il cambio di andamento della strada. In programma su via Farina c’è il ripristino del tratto di marciapiede esistente ammalorato e dell’area parcheggio tra vai Gioia e via Edison. Sostituzione dei cordoli nel primo tratto e, in prossimità del civico n.13, marciapiede riconvertito in area verde. In programma in via Sciesa c’è il ripristino dell’asfalto nei tratti: da Piazza Paolo VI a via A. Manzoni sull’intera carreggiata, compresa la banchina per la sosta in linea; da via A. Manzoni a via Fratelli Bandiera, lato ovest. Previsti in via Sciesa anche il rifacimento di una porzione di marciapiede, in particolare del tratto ad intersezione con via Buozzi, e attraversamenti pedonali in corrispondenza degli incroci con via Manzoni e via F.lli Bandiera. Le opere di riqualificazione previste per via Volta, infine, riguardano il ripristino dell’asfalto nel tratto compreso

tra via XXVI Maggio e l’intersezione con via da Vinci.