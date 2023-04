Oltre duecento donne in processione all'alba per commemorare il Sabato Santo

Il Sabato Santo è il giorno più femminile dell’anno, perché è il giorno dell’attesa. Solo la donna sa cosa vuol dire attendere, perché porta in grembo la vita per nove mesi. Solo la donna sa cosa vuol dire tessere la vita, prendersene cura e donarla al mondo. Solo la donna conosce questo accadere in lei e ne stupisce nel corpo e nell’anima. Il Sabato Santo è infatti il giorno delle donne.

Lo sanno bene le oltre duecento donne che stamattina, sabato 8 aprile 2023, giorno in cui la chiesa ricorda il Sabato Santo, alle 5, di buon mattino, si sono date appuntamento al cimitero di Sulbiate per ricordare la morte e risurrezione di Gesù.

La processione

Si è rinnovata anche stamattina, dunque, la tradizione che ogni anno vede protagoniste le donne della comunità pastorale Regina degli Apostoli che all’alba del Sabato Santo, vera pietra miliare della tradizione quaresimale di Sulbiate, si recano al cimitero. Un gesto che ricorda e rievoca quanto fatto da Maria di Magdala e da altre donne che la mattina del Sabato Santo andarono al sepolcro di Gesù e lo trovarono vuoto.

