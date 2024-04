"Oltre l'amore, oltre il colore": evento Fuorisalone a Desio

"Oltre l’amore, oltre il colore": Villa Tittoni a Desio ha accolto l’arte di venti talenti italiani con una mostra eclettica, un evento del Fuorisalone. Curata dal direttore del Museo Scalvini, Cristiano Plicato, l’esposizione ha riunito venti artisti provenienti da diverse città italiane, da Roma a Milano, da Verona a Como, ciascuno portatore di un linguaggio creativo unico. La mostra potrà essere visitata fino a domenica 21 aprile (da giovedì a domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18).

In Villa Tittoni la mostra del Fuorisalone

"Arte che vuole avvicinare, accomunare, promuovere la conoscenza e l’amicizia", ha descritto così Plicato la missione di questa iniziativa ospitata in Villa Tittoni. Non si tratta solo di un'esposizione artistica, ma di un viaggio attraverso le menti e i cuori di coloro che hanno plasmato queste opere con passione e dedizione. "Un evento che è parte del Fuorisalone qui a Desio e che rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità - ha evidenziato l'assessore alla Cultura, Samantha Baldo - Questa manifestazione si distingue a livello nazionale e internazionale, con la partecipazione di 20 artisti provenienti da ogni angolo d'Italia e anche da oltre confine. È un vero onore essere considerati un punto di riferimento nel panorama culturale e artistico".

Una ventina gli artisti che espongono

"Questa è solo la terza mostra dell'anno, continueremo nei prossimi mesi con l'inaugurazione di numerose mostre che accolgono artisti di ogni genere e promuovono la crescita culturale della nostra città", ha concluso Baldo. Tra le opere esposte, spiccano nomi di: Sabrina Aureli, Luca Ballestra, Erika Berra, Alessia Spina, Giulia Turri, Fortunato Boffi, Sara Carusone, Luca Curone, Grazia Gabbini, Renata Ghiazza, Bruna Ginammi, Marzia Harshal Biancato, Angela Margherita Leotta, Oriella Montin, Simona Moroni, Gianna Piva, Olga Polichtchouk, Giuliana Ranghieri, Emanuele Scilleri, Cristina Sirizzotti, ognuno con il proprio stile e la propria visione del mondo. Dai paesaggi iperrealisti alle sculture evocative, dalla fotografia intimista alle composizioni astratte.