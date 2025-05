Omaggio allo stilista nella storica Società Letteraria di Verona

Un pomeriggio per ripercorrere la vita e la carriera di Luciano Grella, noto stilista di moda di Canonica, frazione di Triuggio, scomparso la scorsa estate. L'incontro si svolgerà nella prestigiosa Società Letteraria di Verona, la più antica d'Italia fondata nel 1808.

Omaggio allo stilista

Un omaggio allo stilista internazionale Luciano Grella, già presidente nazionale di Confartigianato Moda, sarto, stilista, organizzatore di mostre, eventi e sfilate e promotore dell’artigianato, Cavaliere all’ordine del merito della Repubblica. L'incontro è in programma martedì 13maggio, a partire dalle 17, presso la sede della Società Letteraria di Verona in piazzetta Scalette Rubiani 1, in ricordo del noto stilista di moda e cittadino benemerito di Triuggio. Saranno ripercorse la vita e la carriera dello stilista di Canonica, attraverso un docufilm e la presentazione del libro “Hai reso più bello il mondo” scritto dal figlio Umberto. L'incontro si potrà seguire anche in diretta streaming https://www.societaletteraria.it/streamingvideo/ e Podcast che verrà pubblicato circa quindici giorni dopo l'incontro https://www.societaletteraria.it/archivio-eventi/

Il programma dell'incontro

Il pomeriggio si aprirà con l'intervento di Daniela Brunelli, presidente della Società Letteraria, seguito dal vicesindaco della città di Verona, Barbara Bissoli, dal presidente della Fondazione Cariverona, Bruno Giordano,e dal presidente della Confartigianato di Verona, Devis Zenari e dal presidente del Tar Lombardia, Angelo De Zotti. Alle 17.15 è prevista la testimonianza di Gianni Motta, campione di ciclismo e di Fulvio Quarella, giornalista, che ricorderanno la figura di Luciano Grella. Alle 17.30 la figlia Diletta Grella, presenterà il docufilm "Luciano Grella, maestro di eleganza", di cui è autrice e seguirà la proiezione. Seguiranno alle 18.20 gli interventi video di Marco Granelli (presidente nazionale Confartigianato Imprese), di Antonio Falanga (Camera della Moda di Roma) e di Dave Callegati (attore a Hollywood). Alle 18.30 sarà presentato il libro “Hai reso più bello il mondo”, scritto dal figlio Umberto in ricordo del padre. Sarà il giornalista de l'Arena, Gianluca Tavellin, a intervistare Umberto Grella, avvocato e autore del romanzo. L'incontro sarà moderato dall'avvocato di Verona, Andrea Coronin.