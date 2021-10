Omicidio di Simone, il parroco al colpevole: "Non si può essere vigliacchi"

"Non si può essere vigliacchi. Bisogna dire “Ho sbagliato”. Parole forti, che suonano come un appello a confessare e a pentirsi a chi ha inferto le coltellate mortali.

A pronunciarle sabato mattina durante i funerali per Simone Stucchi, il 22enne di Vimercate ucciso durante una rissa a Pessano, è stato il parroco di Vimercate, don Mirko Bellora. A distanza di un mese dall'omicidio, infatti, il nome del colpevole o dei colpevoli ancora non c'è.

"La morte di Simone deve essere un segno, un segno che entra in tutti noi - ha esordito il sacerdote durante l'omelia - In voi giovani presenti qui oggi in modo particolare, per dire “no” alla violenza, “no” al bullismo, “no” all’indifferenza. Perché non si può camminare con un coltello in mano".