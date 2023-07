Ornago duramente colpita dal maltempo: crolla un grosso albero, bloccata la via centrale

Ornago è stata duramente colpita dall'ondata di maltempo che ha colpito la Brianza nella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio. Via Roma, una delle principali arterie del paese, è bloccata a causa di un grosso albero crollato a causa della tempesta.

A Ornago crolla un grosso albero, bloccata la via centrale

L'enorme albero si è spezzato all'interno di un'abitazione ed è finita sul muro di cinta di una casa che si trova proprio di fronte: come risultato, la via si trova completamente bloccata in attesa che la pianta venga rimossa e la zona rimessa in sicurezza. Fortunatamente, aldilà dei disagi non indifferenti per chi transita in auto e a piedi, non si registrano feriti. L'albero ha colpito anche i fili dell'alta tensione e i tecnici stanno valutando gli eventuali danni. Sul posto la Protezione civile, il comandante della Polizia locale Alessandro Benedetti e il sindaco Daniel Siccardi.

L'epicentro in zona oratorio

La zona più colpita dal maltempo pare proprio essere stata quella dell'oratorio. Oltre al muro perimetrale crollato sotto i colpi del nubifragio, in questi minuti sono state segnalate decine di piante spezzate all'interno del Centro giovanile. Anche in questo caso, per fortuna, nessuno sembra essere rimasto ferito. Rimangono però i danni ingenti e, ovviamente, il grande spavento per quella che sarebbe potuta essere una tragedia.