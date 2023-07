Maltempo, crolla il muro del campo di calcio di Ornago: schiacciate alcune auto in sosta

Il maltempo si abbatte anche su Ornago: crolla il muro del campo di calcio dell'oratorio, "casa" della Gs Nino Ronco. E' accaduto questa mattina, venerdì 21 luglio 2023: a farne le spese anche alcune macchine in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti.

Danni ingenti alla struttura, ma non solo

La violentissima pioggia (mista a grandine) che si è abbattuta intorno alle 11 sulla Brianza non ha risparmiato nemmeno il Vimercatese. Diversi i danni segnalati nei vari Comuni del territorio. In particolare a Ornago, dove è ceduto il muro del campo di calcio di via Roma. Il centro sportivo, che ospita la Gs Nino Ronco, ha visto crollare una parte della struttura. Il muro in mattoni è letteralmente crollato sull'asfalto, colpendo anche le macchine parcheggiate lungo la carreggiata, a ridosso proprio della recinzione.

Il ruolo delle reti

E' possibile che le reti installate sopra il muretto, necessarie per impedire che i palloni calciati durante l'attività sportiva finiscano in mezzo alla strada, abbiano in un certo senso "fatto da vela" ed esercitato una forte pressione sulle mattonelle, facendole cedere di schianto. Immediato l'intervento degli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, accorsi sul posto per verificare l'accaduto.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Colpita anche l'Aso Ornago

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i "cugini" dell'Aso Ornago. Anche il centro sportivo della società biancoverde, infatti, ha riportato alcuni danni dovuti alla forte pioggia e grandine.