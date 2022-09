Ospedale di Desio: nuova donazione alla Pediatria

Ospedale di Desio: a distanza di poche settimane un’altra apparecchiatura donata alla Pediatria e Neonatologia di Desio.

Una nuova donazione per la Pediatria

Si tratta di un tiralatte del valore di circa 1.800 euro realizzato per imitare lo schema naturale di suzione del neonato e dotato di due programmi innovativi, come supporto nei primissimi giorni di allattamento e ottimizzazione del flusso di latte durante l’allattamento stabilizzato. “Accade a volte – spiega Tiziana Varisco, primaria della struttura del Pio XI - nei primi giorni di ricovero ospedaliero di neonati e lattanti, quando le loro condizioni cliniche sono compromesse per insufficienza respiratoria o altri motivi, che la mamma non possa e non riesca ad allattare direttamente il proprio bambino. Avere a disposizione un tiralatte, e in questo caso con tecnologia avanzata, ci permette di proseguire e perseguire il nostro obiettivo di promozione e sostegno dell’allattamento al seno con la consapevolezza di quanto sia importante il latte materno per tutti i bambini".

La donazione grazie al torneo di calcio delle Forze dell'ordine

Il tiralatte è stato acquistato con i fondi raccolti in occasione del 2° Torneo di calcio delle Forze dell’ordine, in memoria del maresciallo Bernabei, tenutosi lo scorso 9 aprile presso il Centro Sportivo Comunale di Desio. Torneo promosso e organizzato dall’Associazione Contrada S.S. Pietro e Paolo, con Tino Perego, e vinto quest’anno dalla Guardia di Finanza. Sponsor e benefattori dell’evento le Forze dell’Ordine e diverse imprese cittadine: Carabinieri di Desio, Guardia di Finanza di Seregno, Polizia Provinciale e Sindacato autonomo Polizia di Milano, Arienti Autogru, Arienti Arreda, Marta Trasporti, Fotocopie Elio Desio e Zambonin Autotrasporti.

Donazione di tremila euro ad Abio

Sempre con i fondi raccolti in quell’occasione è stata inoltre effettuata una donazione di 3.000 euro all’Associazione Abio Brianza che si aggiunge al ricavato di 3.200 euro incassati con l’iniziativa Torta del Cuore, che si è svolta a ottobre 2021, evento coordinato da Ampelio Colombo, presidente della bocciofila locale, e sempre versato ad Abio Brianza che ha deciso di sostenere e finanziare il nuovo progetto del Pronto soccorso pediatrico di Desio.

Il grazie dall'ospedale per le donazioni

“In questi anni – aggiunge Varisco - davvero notevole è stata l’attenzione ricevuta e grande la solidarietà da parte di associazioni, negozianti, imprenditori e cittadini che a vario titolo si sono impegnati con noi per rendere più accoglienti i nostri spazi di ricovero in Pediatria e Neonatologia e nei nostri ambulatori. Un ringraziamento particolare va a tutti i “Nonni di Desio” che abbiamo sentito particolarmente vicini e instancabili nel proporre iniziative a nostro favore".