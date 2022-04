Un torneo di calcio in memoria del maresciallo Bernabei

Desio

Ricordo e solidarietà: il ricavato del torneo verrà donato al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Desio

Un torneo di calcio in memoria del maresciallo Paolo Bernabei. Si terrà sabato 9 aprile a Desio.

Le forze dell'ordine onorano la memoria di Paolo Bernabei

A poco più di sette anni dalla scomparsa del maresciallo Paolo Bernabei, mancato nel 2015 a 69 anni, continua ad essere una figura cara a molti desiani e sempre ricordata con affetto. Per questo motivo l'associazione Contrada San Pietro e Paolo, sempre molto attiva nelle iniziative comunitarie, ha deciso di organizzare un torneo di calcio alla memoria dell'ex comandante della caserma dei Carabinieri di Desio. L’appuntamento, per la seconda edizione del torneo, è al centro sportivo comunale di Desio sabato 9 aprile alle 14. Paolo Bernabei una figura molto amata dalla cittadinanza e proprio a lui lo scorso anno è stata assegnata la Corona Turrita alla memoria, "per l’abnegazione nel compimento del proprio servizio a Desio".

Il ricavato verrà donato al nuovo reparto del pronto soccorso pediatrico di Desio

Le squadre che si sfideranno sul campo sono i Carabinieri di Desio, il Sindacato della Polizia di Milano, la Polizia Provinciale di Monza e Brianza e la Guardia di Finanza di Seregno. Le partite onoreranno una persona che ha dato tanto alla città. L’iniziativa avrà anche una connotazione particolare, perché al ricordo unisce la solidarietà: il ricavato, infatti, sarà impiegato per l’acquisto di un’apparecchiatura necessaria al nuovo reparto del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale cittadino. A concludere questa giornata all'insegna del ricordo si terranno, intorno alle 17.30, le premiazioni del torneo.