"Un nuovo presidio di riabilitazione a Seregno"

Realizzare un nuovo presidio di riabilitazione sui terreni di proprietà di Asst in zona San Salvatore a Seregno. Tutti d’accordo, a partire dagli amministratori pubblici, sulla soluzione preferibile dopo la chiusura dell’ospedale Trabattoni Ronzoni per i gravi problemi strutturali riscontrati nel vetusto immobile e il conseguente trasferimento dei reparti di degenza nei nosocomi di Desio e Vimercate.

Ristrutturare l'ospedale o farne uno nuovo

La proposta è emersa nel corso dell’assemblea promossa dal Cobac - Comitato ovest Brianza Antonio Colombo, alla presenza di numerosi dirigenti medici ed ex direttori degli ospedali di Seregno e Desio, oltre ai sindaci di Seregno, Desio, Barlassina e Seveso e dei consiglieri regionali brianzoli. In sala Gandini, questa mattina sabato 28 giugno, è intervenuto anche Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale dell’Asst Brianza da cui dipende il polo di via Verdi. Le alternative allo studio sono due: "Ristrutturare completamente l’ospedale, con un costo di 30 milioni di euro o realizzare una nuova struttura con una spesa di 75-80 milioni di euro, che non è una cifra esorbitante. Vediamo quale ipotesi vuole portare avanti la Regione".

Riabilitazione: servizio di eccellenza da difendere

Nei numerosi interventi nel corso della partecipata assemblea è stata ribadita con forza e in maniera trasversale l’eccellenza del polo riabilitativo seregnese, uno dei pochi nella sanità pubblica in Lombardia e la stretta connessione con il territorio: un punto di riferimento della riabilitazione cardiologica, respiratoria e neurologica non soltanto per la Brianza, ma per l’intero nord Milano, da difendere e ampliare al pari dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali nella prima Provincia italiana come densità abitativa. Un ampio servizio sul Giornale di Seregno in edicola la prossima settimana e in versione digitale.