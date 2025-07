L'impegno della Lega per realizzare un nuovo ospedale

La riunione della sezione cittadina

Il consigliere regionale Corbetta: "Ci batteremo per portare le esigenze del territorio nelle istituzioni e garantire alla Brianza una struttura di eccellenza"

"Servono investimenti concreti per una struttura moderna e strategica per la Brianza". Riunione della Lega di Seregno con il consigliere regionale Alessandro Corbetta dedicata al futuro del presidio ospedaliero Trabattoni Ronzoni.

La riunione della Lega Seregno

Ieri sera, mercoledì 2 luglio, si è riunita la sezione locale del Carroccio alla presenza di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia: all'ordine del giorno il futuro del presidio di riabilitazione di via Verdi, i cui reparti di degenza sono stati chiusi per problemi strutturali e trasferiti negli ospedali della Brianza ovest.

L'ospedale punto di riferimento della riabilitazione

"Un confronto importante, partecipato da militanti e cittadini, che ha permesso di approfondire in modo concreto i diversi scenari oggi sul tavolo: dalla ristrutturazione dell’attuale struttura fino alla possibilità di realizzare un nuovo ospedale nell’area di San Salvatore - commentano dalla sezione - L’ospedale è da anni riconosciuto come un punto di riferimento nel campo della riabilitazione. Rilanciarlo in una sede nuova e moderna significa non solo preservare questa eccellenza, ma svilupparla, integrandola con i nuovi modelli di sanità territoriale e con tecnologie all’avanguardia".

A San Salvatore una sede strategica

Secondo i rappresentanti del Carroccio, "la zona di San Salvatore, oggi ben collegata con la Valassina e domani ulteriormente valorizzata dalla conclusione della Pedemontana, rappresenterebbe una sede strategica per offrire servizi sanitari accessibili non solo a Seregno, ma a tutta l’area della Brianza. Un collegamento nord-sud e presto anche est-ovest, che conferma la centralità della nostra città".

"Garantire una sanità pubblica efficiente"

“Seregno è una delle città più popolose della provincia e merita un presidio ospedaliero funzionale, accessibile e di alto livello - dichiara Edoardo Trezzi, segretario cittadino della Lega - Che si tratti di una ristrutturazione o di una nuova struttura, l’obiettivo deve essere lo stesso: garantire una sanità pubblica efficiente, radicata sul territorio, al passo coi tempi. E la Lega lavorerà in questa direzione, con serietà e concretezza”.

Corbetta: "Lo scenario ideale è un nuovo ospedale"

“Lo scenario ideale che guarda al futuro è sicuramente la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera, esiste infatti già un’area tra Seregno e Albiate raggiungile e collegata con le principali arterie viabilistiche che permetterebbe alla Brianza di avere un ospedale innovativo nel campo della riabilitazione - aggiunge Corbetta - In Regione, al momento, non ci sono tali risorse, bisogna però fare delle scelte: Seregno e la Brianza non possono rimanere scoperti di un ospedale così importante. Ci batteremo per portare le esigenze del territorio nelle istituzioni e garantire alla Brianza una struttura di eccellenza riabilitativa come è sempre stato l’ospedale di Seregno”.