Padel a Carate, via alla gara per il nuovo centro

A Carate Brianza arriverà un nuovo e avveniristico centro padel, la disciplina simile al tennis e considerata lo sport del momento non solo in Italia.

Carate, sei campi di nuova generazione

E’ stata pubblicata il 25 agosto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione mediante partenariato pubblico-privato del servizio di progettazione, riqualificazione e gestione del «Padel Center Carate».

Per la presentazione di offerte e domande di partecipazione al bando ci sarà tempo fino a martedì 28 settembre, mentre l’apertura delle buste si svolgerà a fine mese (giovedì 30).

Sedici milioni e mezzo (Iva esclusa) il valore dell’appalto sulla base della proposta di progetto accolta e deliberata dalla Giunta a metà luglio e avanzata dalla società «Vox Communication srl» di Meda che fa capo, come amministratore delegato, all’ex consigliere comunale di Forza Italia, il ciellino Samuele Sanvito.

In base a quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici sul progetto proposto, al termine della gara pubblica, il soggetto promotore avrà diritto ad esercitare la prelazione alle condizioni offerte dall’eventuale diverso aggiudicatario e, in caso di mancato esercizio della prelazione, avrà titolo per ottenere il rimborso delle spese per la redazione del progetto presentato.

Il nuovo intervento

Come noto, sull’area di circa 16.700 metri quadrati da anni inutilizzata e compresa tra via Donizetti e via Olimpia, alle spalle del palazzetto, sorgerà un impianto avveniristico.

Sei campi da padel, che copriranno una superficie complessiva di 2.500 metri quadrati. Tre campi per la pratica del beach volley, la pallavolo sulla sabbia, su una porzione di 1000 metri quadrati con annesso un edificio che sarà adibito a spogliatoio per gli utenti, una reception e un locale bar per 250 metri quadrati.

Nel progetto selezionato, il promotore riserverà anche un’ampia area di parcheggio di 2250 metri quadrati che verrà realizzato in continuità con gli attuali stalli di sosta su via Olimpia e un’altra porzione a sud est del lotto interessato dall’intervento che verrà mantenuto a fascia verde sul lato di via Donizetti. Qui sorgerà un parco giochi inclusivo - progettato per offrire la possibilità di essere utilizzato in autonomia anche dai bambini con disabilità motorie, sensoriali (vista-udito) e cognitive - dotato di attrezzature ludiche e panchine per famiglie e bambini del quartiere e di coloro che frequenteranno il centro sportivo comunale.